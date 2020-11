Coronavirus en Allemagne : un lycée créé un système d’aspiration du virus qui évite d’ouvrir les fenêtres

Alors que l’hiver approche, la consigne qui demande d’aérer les pièces au maximum devient de plus en plus difficile à respecter. Pour faire face à cette difficulté, le lycée IGS Mainz-Brentzenheim s’est doté d’un système de ventilation fait maison.

Une aubaine pour des élèves qui ne se sentent pas vraiment en sécurité dans des salles de classe souvent surchargées.

Jusqu’à 30 fois moins cher

Face à l’augmentation exponentielle du nombre cas de coronavirus en Allemagne, la direction de cet établissement s’est rapidement rendu compte qu’il faudrait réagir, car laisser les fenêtres ouvertes en plein hiver n’était pas une solution.

"On s’est vite intéressés à des systèmes de ventilation professionnels", indique Roland Wollowski, directeur de l’école. "Mais les prix variaient entre 1500 et 6000 euros. C’était impayable pour nous."

L’établissement s’est donc tourné vers un ingénieur un peu fou, Frank Helleis, mari d’une professeur. Avec le budget restreint de l’école, il a réussi à créer un système qui ne coûte que 200 euros. Il est d'ailleurs réalisable avec du matériel disponible dans n’importe quel magasin de bricolage.

►►► À lire aussi : Coronavirus en Allemagne : le confinement n'empêche pas un nouveau record de cas

"Le principe est simple", se réjouit l’inventeur. "Un élève s’assied à sa place. L’air chaud qu’il produit remonte et emporte avec lui les particules aérosols. Elles sont ensuite capturées par la hotte, rassemblées dans le gros tube puis emportées dehors par le ventilateur."

Les élèves, eux, sont rassurés de voir que des dispositifs sont mis en place pour limiter les risques de contamination. "C’est beaucoup mieux en retirant les aérosols de l’air, je me sens bien évidemment plus en sécurité", détaille Léon, 18 ans. "Ça donne l’impression qu’on attaque au problème et qu’on veut avancer."

Un système qui a de l’avenir

Selon l’ingénieur, il était important de mettre en place un tel système. "Si on part du principe qu’un élève est contagieux pendant deux jours sans qu’il s’en rende compte, il a beaucoup de temps pour infecter ses camarades par des aérosols."

Et si cette ventilation artisanale peut ressembler à un "système Z", le résultat est pourtant bien au rendez-vous. Des premières mesures effectuées par le prestigieux institut de chimie Max Planck ont en effet montré que le système pouvait débarrasser la salle de classe de plus de 90% des aérosols, soit autant que les filtres les plus performants et onéreux du marché.

►►► À lire aussi : Coronavirus en Europe : l'UE veut créer une agence dédiée aux crises sanitaires

Les élèves devront également s’habituer à ce nouveau décor qui n’est pas prêt de disparaître. "Plus tard, il permettra toujours de réduire la concentration en CO2 qui est responsable de la fatigue et des maux de tête", ajoute le directeur. "Le dispositif n’est donc pas uniquement mis en place pour la pandémie mais pourra rester dans les salles de manière permanente."