Coronavirus en Allemagne : Merkel appelle les Allemands à "rester chez eux"

Angela Merkel a solennellement demandé samedi à ses concitoyens de réduire au maximum leurs relations sociales, les incitant même à rester à leur domicile, alors que l’épidémie connaît une nette accélération en Allemagne.

"Renoncez à tout voyage qui n’est pas vraiment nécessaire, à toute célébration qui n’est pas vraiment nécessaire. Veuillez rester chez vous, sur votre lieu de résidence, dans la mesure du possible", a déclaré la chancelière dans son podcast hebdomadaire.

"Ce que sera l’hiver, ce que sera notre Noël, sera décidé dans les jours et les semaines à venir", a-t-elle averti.

L’Allemagne a comptabilisé 7830 cas de coronavirus en 24 heures, un record pour le pays depuis l’éclatement de la pandémie de Covid-19, selon des données officielles publiées samedi. En tout, 9767 décès, soit plus de 33 que la veille, y ont été recensés depuis le début de la crise sanitaire qui jusqu’ici avait moins frappé le pays par rapport à la plupart de ses voisins européens.

Pour combattre le retour de l’épidémie, Mme Merkel, scientifique de formation, a rappelé l’importance de respecter les gestes barrières et d’aérer régulièrement les espaces clos tout en expliquant qu’il fallait désormais "aller plus loin". "Si chacun d’entre nous réduit maintenant de manière significative le nombre de rencontres en dehors de sa propre famille pendant un certain temps, nous pouvons réussir à arrêter et à inverser la tendance à la multiplication des infections", a-t-elle prévenu.

Cet appel intervient quelques jours après une nouvelle réunion de crise entre Mme Merkel et les dirigeants régionaux allemands qui ont établi mercredi une feuille de route nationale listant de nouvelles restrictions, parmi lesquelles des fermetures nocturnes de bars et restaurants à partir d’un certain seuil de contaminations.

Mais cette stratégie du gouvernement allemand est mise à mal dans plusieurs Länder où la justice a retoqué ces mesures jugées disproportionnées.