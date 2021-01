Coronavirus en Allemagne : limitation des déplacements à 15km autour de son lieu de résidence dans certaines régions suite à la hausse des contaminations

L’application ou non de cette nouvelle mesure est entre les mains de chaque Land, tous n’ont pas encore pris leur décision. Les régions concernées par cette mesure, suite à leur forte incidence , se trouvent en majorité à l’est, au centre et au sud-est du pays.

La question de l’application de cette mesure se pose à propos du contrôle des personnes et des conséquences en cas de non-respect. De plus, la mesure étant basée sur le lieu de résidence et non le domicile, cela facilite les habitants des zones urbaines. Une personne habitant dans un petit village sera plus rapidement au à l’entrée de sa zone de 15km plutôt que l’habitant d’une ville ayant une plus grande superficie.

Le docteur Dirk Brockmann, de l’institut Robert Koch, estime que 20 à 30% des Allemands dépassent cette zone depuis que les autres mesures de confinement sont en place dans le pays où les commerces non-essentiels, lieux culturels et écoles sont fermés jusqu’au 31 janvier. L’expert allemand ajoute qu’un manque de données ne permet pas de préciser si ces personnes utilisent les transports en commun où rendent visite au contact encore autorisé par foyer.

L’objectif de cette nouvelle mesure est en effet de limiter les contacts possibles par foyer afin d’inverser la courbe des contaminations.