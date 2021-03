Coronavirus en Allemagne : les médecins de soins intensifs demandent un retour aux restrictions sévères

L'association allemande des médecins de soins intensifs a demandé lundi un retour immédiat à des restrictions sévères pour contenir la troisième vague de Covid-19, alors que les autorités viennent de les assouplir.

"D'après les données dont nous disposons et à cause de la diffusion du variant britannique, nous préconisons très fortement de revenir à un verrouillage dès maintenant pour simplement empêcher une forte troisième vague", a déclaré Christian Karagiannidis, directeur scientifique de l'association des médecins de soins intensifs à la radio publique allemande.

Si le gouvernement et les régions ne rétablissent pas immédiatement de sévères restrictions, le nombre de patients en soins intensifs, qui s'élève actuellement à 2800, pourrait vite atteindre "5 ou 6000" si "nous donnons l'occasion au virus de se propager", a-t-il prévenu sur la radio RBB. "Nous n'avons rien à gagner à laisser la prochaine ou les deux prochaines semaines ouvertes, car nous allons atteindre très rapidement un niveau élevé et il sera deux fois plus difficile à ce niveau élevé de faire redescendre les chiffres", met en garde le médecin.

Les autorités sanitaires allemandes mettent en garde depuis plusieurs jours contre l'impact de la troisième vague infectieuse liée à la diffusion du variant britannique, qui fait grimper les chiffres du nombre d'infections. Le chef de l'institut Robert Koch, Lothar Wieler, a estimé jeudi que "la troisième vague (avait) déjà commencé en Allemagne".

Des restrictions importantes subsistent en Allemagne, avec la fermeture depuis des mois des bars, restaurants, lieux culturels et sportifs ou encore des magasins jugés non essentiels. Les écoles et garderies ont en revanche rouvert depuis la fin février mais avec des classes en demi-groupes. Et les autorités ont relâché un peu la pression concernant les contacts entre personnes.

Angela Merkel et les dirigeants des 16 Etats-régions doivent faire un point d'étape et négocier d'éventuelles nouvelles mesures le 22 mars. Cette négociation devrait se dérouler dans un climat tendu pour le gouvernement, dont la stratégie vaccinale est critiquée de toutes parts.

Le parti conservateur d'Angela Merkel, également éclaboussé par plusieurs scandales impliquant des députés soupçonnés de s'être enrichis grâce à la fourniture de masques, a enregistré dimanche deux lourdes défaites lors d'élections régionales.