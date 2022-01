Coronavirus en Allemagne : le taux d’incidence dépasse les 500 nouvelles infections en 7 jours

L’incidence du coronavirus en Allemagne s’élevait dimanche à 515,7 nouvelles infections par 100.000 habitants sur une période de sept jours, franchissant pour la première fois le cap des 500 infections, selon des données du Robert Koch Institute (RKI). Le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, a mis en garde sa population contre toute forme de complaisance face au virus. Il prédit des semaines à venir "difficiles".

Samedi, le seuil d’incidence était encore de 497,1 et de 362,7 il y a une semaine. Les autorités sanitaires ont recensé 52.504 nouvelles infections ces 24 dernières heures, contre 36.552 une semaine plus tôt.

"On ne doit pas développer un faux sentiment de sécurité au regard de la chute du nombre d’hospitalisations, en particulier dans les unités de soins intensifs", a indiqué M. Lauterbach au journal Bild, de dimanche.

Le ministre s’attend à ce que la situation dans les hôpitaux s’aggrave, ajoutant que c’était essentiellement des jeunes qui étaient infectés. Si les cas augmentent également chez les aînés, le nombre d’admissions à l’hôpital va repartir à la hausse, avertit-il.

"En fonction de la situation, on pourrait manquer de moyens non seulement dans les soins intensifs mais aussi dans les départements classiques. Il y a un risque que des sections entières soient fermées. Une épidémie massive signifierait que des centaines de milliers de personnes deviendraient gravement malades et il faudra à nouveau déplorer des milliers de morts dus au coronavirus", poursuit M. Lauterbach.

De son côté, le chancelier Olaf Scholz a annoncé qu’un important cap avait été franchi dimanche sur le plan de la vaccination puisque désormais, trois Allemands sur quatre ont au moins reçu une dose de vaccin contre le coronavirus. "Nous devons maintenant viser les 80%", a commenté M. Scholz.