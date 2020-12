Coronavirus: en Allemagne, la région de la Saxe fermera les écoles et la plupart des magasins dès lundi

La Saxe, région la plus touchée par la pandémie de nouveau coronavirus en Allemagne, va adopter à partir de lundi de sévères restrictions, avec la fermeture des écoles et garderies comme de la plupart des magasins.

Cet Etat-région d'ex-Allemagne de l'Est, où le vote d'extrême droite est élevé et les thèses conspirationnistes autour de la pandémie trouvent un écho patent, présente le taux d'infection le plus élevé d'Allemagne, atteignant mardi 319,4, quand la moyenne fédérale s'élève à 114,2, selon l'institut Robert Koch.

Les autorités ont donc décidé de sévères restrictions, qui entreront en vigueur lundi et seront maintenues jusqu'au 10 janvier au moins.

Ecoles et garderies seront ainsi fermées, une semaine avant le début officiel des vacances de Noël.

Les magasins baisseront également le rideau, excepté ceux vendant des produits de première nécessité.

La vente d'alcool sera interdite dans les lieux publics et les visites dans les maisons de retraite très encadrées, avec port du masque et test négatif obligatoires.

Bonne élève en Europe au printemps, l'Allemagne a toutes les peines à faire face à cette deuxième vague. Elle comptait mardi 1.197.709 cas de Covid-19 (+14.054 cas en 24h) et 19.342 (+423) décès.