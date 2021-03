Coronavirus en Allemagne : forte hausse des contaminations dans le pays, inquiétude par rapport à une possible "troisième vague"

"Nous devons vacciner le plus possible, le plus tôt possible", a-t-il pressé, estimant que les campagnes de vaccination avaient déjà "des effets". Chez "les personnes de plus de 80 ans", vaccinées en priorité, "nous voyons déjà (...) un taux d'incidence en déclin massif", s'est-il ainsi félicité. Mais pour le reste de la population, ce taux "augmente à nouveau".

Lothar Wieler préconise donc pour le moment de "garder autant que possible les mesures" de restrictions sociales contre le virus.

Or l'Allemagne a présenté début mars un plan d'assouplissement des restrictions contre la pandémie.

Après avoir fermé l'ensemble des magasins non essentiels depuis décembre, le gouvernement d'Angela Merkel a notamment autorisé l'ouverture des librairies, fleuristes et auto-écoles.

Berlin a également desserré les contraintes concernant les réunions privées, désormais possibles entre deux foyers et maximum cinq personnes.

Comme dans de nombreux pays européens, la lenteur de la campagne de vaccination fait l'objet de critiques en Allemagne.

Seulement 3,2% de la population a reçu les doses de vaccin nécessaires à leur immunité (comme en Belgique).