Coronavirus en Allemagne : fermeture des écoles et des commerces, bulle restreinte... le pays durcit le ton avant les fêtes

La chancelière Angela Merkel pourrait annoncer ce dimanche un confinement plus strict en Allemagne. Tous les magasins non essentiels fermeraient leurs portes à partir de mercredi. © Tobias SCHWARZ / AFP

L’Allemagne va renforcer ses mesures pour contrer la propagation de l’épidémie de coronavirus. Tous les magasins non essentiels vont devoir fermer à partir de ce mercredi et jusqu’au 10 janvier. Ces fermetures s’appliquent également aux écoles et aux crèches. La situation sanitaire en Allemagne est, en effet, particulièrement préoccupante et les autorités craignent qu'elle ne devienne incontrôlable avec les fêtes. ►►► Lire aussi : coronavirus en Allemagne : l’épidémie bat des records, avec près de 30.000 nouveaux cas et 598 décès La chancelière Angela Merkel a entamé dimanche matin une réunion en visioconférence avec les dirigeants des 16 Länder en vue d'imposer des mesures plus drastiques, devenues inéluctables alors que le nombre de nouvelles infections au Covid-19 a battu des records ces derniers jours.

Bars et restaurants déjà fermés, au tour des commerces et des écoles

Seuls les commerces tels que les supermarchés, les banques et les pharmacies pourraient rester ouverts et le télétravail devrait être généralisé. Ces mesures ont été avalisées ce dimanche lors d’une réunion entre la chancelière Angela Merkel et les dirigeants des 16 länder. Les länder avaient déjà réussi à s’accorder sur un confinement partiel début novembre, qui forçait tous les bars, restaurants et lieux de récréation à fermer et limitait les rencontres à deux ménages. Les magasins et les écoles étaient restés ouverts.

Record de contaminations

Mais ces mesures n’ont pas suffi à calmer la courbe. L’Allemagne a enregistré de nouveaux records ces derniers jours, et les capacités hospitalières de plusieurs régions sont pratiquement atteintes. Angela Merkel elle-même était favorable à un durcissement des mesures face à la hausse des contaminations. Il faut dire que l’Allemagne fait face à un nombre record de contaminations depuis le début de l’épidémie : vendredi, ce sont 29.875 infections et 598 qui ont été enregistrées en 24 heures. "Notre société doit se préparer pour un confinement strict, et il interviendra plutôt avant Noël qu’après", a indiqué ce dimanche le dirigeant du Baden-Wuerttemberg Winfried Kretschmann. La question d’alléger ou non les mesures pendant les fêtes de Noël a suscité le débat. Le dirigeant de la Bavière, Markus Söder, partisan de mesures drastiques, a tiré la sonnette d'alarme, affirmant que les chiffres des contaminations étaient "pires que jamais". "Nous ne devons pas perdre de temps et décréter un confinement complet", a-t-il assuré dans die Welt am Sonntag. Après six semaines de fermeture des restaurants, bars, théâtres, cinémas, musées et enceintes sportives, l'Allemagne doit faire le constat que ces restrictions sont insuffisantes. "La situation reste très grave (...) elle a même empiré depuis la semaine dernière", a alerté jeudi Lothar Wieler, président de l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI). Selon lui, l'épidémie continue de progresser car la population n'a pas assez réduit ses contacts. De fait, à l'approche des fêtes de fin d'année, de nombreux Allemands se retrouvent en groupe autour de stands de vin chaud ou de gaufres dans toutes les villes du pays au point que la chancelière Angela Merkel s'en est vivement inquiétée cette semaine devant les députés. Beaucoup vaquent à leurs achats de Noël : certains grands magasins et centres commerciaux étaient quasiment pris d'assaut samedi avec de longues files d'attente se formant devant les entrées. Mais dans une lettre ouverte à la chancelière, une trentaine d'acteurs du commerce de détail ont mis en garde contre les conséquences dramatiques d'une nouvelle fermeture des magasins juste avant Noël. Le nombre des nouvelles infections quotidiennes a frôlé le seuil des 30.000 vendredi puis samedi, bien au-dessus de la moyenne journalière de la première vague, que l'Allemagne avait mieux maîtrisé que beaucoup de pays européens.



Limitation de la bulle sociale

Les contacts sociaux devraient être limités à maximum cinq adultes de deux foyers différents et rester également très restreints du 24 au 26 décembre où les rencontres ne seront possibles qu'entre membres de la très proche famille. Les länder autorisent, du 24 au 26 décembre, les rendez-vous de cinq adultes (les enfants jusqu’à 14 ans ne devant pas être comptés) d’un cercle familial proche. Cela inclurait les partenaires, frères et sœurs et leurs enfants, et pourrait donc ne pas être limité à deux ménages. Les enfants devraient être gardés au maximum à la maison.