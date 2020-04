Coronavirus en Albanie: les bateaux ont mis les voiles, la population de flamants roses s'envole

Les bateaux de pêche ne pétaradent plus. Les usines sont à l'arrêt. Les touristes ont disparu. Dans la lagune albanaise de Narta, la pandémie de coronavirus fait les affaires des flamants roses qui y promènent leur élégante silhouette en nombre toujours croissant.

La tranquillité règne désormais dans cette étendue marécageuse d'eau salée située au nord de la baie de Vlora, séparée de la mer Adriatique par une étroite bande littorale, où les eaux azur scintillent sous un soleil de printemps.

"Dans la situation actuelle, on a changé de rôle, l'homme est confiné alors que la faune a repris tous ses droits et profite des libertés qui lui sont conférées par la nature", dit à l'AFP Nexhip Hysolokaj, spécialiste de biodiversité.

La lagune de Narta est une zone protégée mais au fil des années, l'activité humaine et l'urbanisation sauvage ont sérieusement empiété sur l'environnement, menaçant les écosystèmes.

Cependant, dès l'apparition du premier cas de Covid-19 en Albanie le 9 mars, les autorités ont instauré des mesures extrêmement restrictives qui ont mis le pays à l'arrêt.

A Narta, cela signifie que les embarcations de pêche dont les moteurs perturbent les oiseaux ne sortent plus, pas plus que les dizaines de ferries et de bateaux qui effectuaient chaque jour la liaison avec l'Italie et la Grèce à partir du port de Vlora tout proche, poursuit Nexhip Hysolokaj, responsable de la zone protégée.

De la même façon, la circulation s'est singulièrement réduite sur la route nationale distante d'à peine 500 mètres. Les fabriques alentour qui rejetaient dans la lagune des résidus polluants, en particulier une usine de traitement du cuir et un producteur d'huile d'olives, sont en sommeil.