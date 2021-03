Coronavirus : en Alaska, la vaccination est ouverte pour toutes les personnes de plus de 16 ans

L’Alaska est devenu mercredi le premier Etat américain à ouvrir la vaccination contre le Covid-19 à toutes les personnes de 16 ans et plus, sans critères restrictifs.

Son gouverneur Mike Dunleavy a annoncé dans un communiqué, "avec effet immédiat", que le vaccin était "disponible pour toutes les personnes vivant ou travaillant en Alaska et âgées de 16 ans et plus, faisant de l’Alaska le premier Etat du pays à retirer les conditions d’éligibilité".

Le vaccin de Pfizer/BioNTech pourra être administré aux personnes de 16 ans et plus, tandis que ceux de Johnson & Johnson et Moderna seront disponibles pour les personnes de 18 ans et plus.

Une étape historique

Le gouverneur a salué une "étape historique", disant s’attendre avec l’accélération de la campagne de vaccination à "voir sans aucun doute notre économie croître et nos commerces prospérer".

La campagne de vaccination bat son plein aux Etats-Unis, pays le plus touché au monde en valeur absolue par la maladie.

Environ 2,2 millions de personnes par jour en moyenne ont été vaccinées la semaine dernière, avec un record de 2,9 millions d’injections en une seule journée samedi, selon un conseiller de la Maison Blanche.

Si les Centres américains de prévention des maladies (CDC) ont donné des consignes au niveau fédéral sur les populations prioritaires pour le vaccin, les Etats sont ensuite libres de fixer leurs propres critères.

Les mesures varient d’un Etat à l’autre – et parfois même au sein d’un même Etat.