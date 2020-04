Coronavirus en Afrique: huit pays ouest africains suspendent leur plan de convergence

Afrique : le fardeau de la dette face au Covid-19 - JT 19h30 - 18/04/2020 La sonnette d'alarme est tirée par l'OMS. L'Organisation mondiale de la Santé s'inquiète de la progression rapide de la pandémie en Afrique. Et du manque de moyens pour y faire face. On estime que le continent aurait besoin de 105 milliards d'euros en 2020 pour lutter contre le coronavirus. C'est la raison pour laquelle le Président français Emmanuel Macron a demandé l'annulation de la dette des pays les plus pauvres.