Coronavirus : en 2020, les femmes ont perdu au moins 660 milliards d'euros de revenus, selon Oxfam

La crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 a entraîné pour les femmes du monde entier une perte de revenus d'au moins 800 milliards de dollars (660 milliards d'euros) en 2020, soit plus que la richesse combinée de 98 pays, révèle une enquête d'Oxfam. L'organisation appelle dès lors les responsables politiques à soutenir l'emploi des femmes et le travail de soins non rémunéré.

Au niveau mondial, les femmes ont perdu plus de 64 millions d'emplois l'année dernière, soit une perte de 5%, contre 3,9% pour les hommes, selon les estimations de l'ONG, établies sur base de données de l'Organisation internationale du travail (OIT). Les calculs d'Oxfam n'incluent donc pas les salaires perdus par les femmes qui évoluent dans le marché informel.

Oxfam estime que la crise sanitaire a porté "un coup dur aux progrès accomplis récemment en faveur des femmes sur le marché du travail". Dans les secteurs touchés de plein fouet par la pandémie - tels que le tourisme, le travail domestique, ou le commerce de détail - les femmes sont sur-représentées. C'est pourquoi elles sont "les grandes perdantes de cette crise" et doivent faire face à un "impact économique important". Les femmes ont en effet été plus susceptibles que les hommes de perdre leur emploi ou de voir leurs heures de travail réduites pendant la pandémie, en grande partie à cause de leurs responsabilités familiales.

Heures de travail

"Avant même que le virus ne frappe, des femmes et des filles assumaient chaque jour l'équivalent de 12,5 milliards d'heures de travail de soin non rémunéré, un travail dont la valeur serait d'au moins 10.800 milliards de dollars chaque année, soit plus de trois fois la valeur du secteur des technologies à l'échelle mondiale", souligne l'ONG.

Oxfam soutient en outre que la pandémie n'a fait qu'accroître considérablement le travail de soins non rémunéré, au détriment des femmes, qui "se sont impliquées pour combler le vide". "Cela répond à une attente bien souvent imposée par des normes sociales sexistes", souligne l'ONG.