Coronavirus : Ecolo et PS demandent le rapatriement des Belges coincés à l'étranger, dont les binationaux au Maroc

Mais voilà, la plupart des cas concernent des personnes résidant, travaillant et ayant leur famille en Belgique. Pour Ecolo, la Belgique doit rapatrier ses ressortissants. "On ne peut accepter cette situation comme une fatalité", commente Samuel Cogolati, député fédéral écologiste dans un communiqué . "Nous nous devons de considérer ces citoyens pour ce qu’ils sont : des citoyens belges à part entière, au même titre que les milliers de Belges qui ont déjà été rapatriés, notamment depuis le Maroc. Les personnes disposant d’une double nationalité, qu’ils soient Belgo-marocains ou autres, ne sont pas des citoyens belges de seconde zone, c’est un principe d’égalité de base de notre Constitution : tous les Belges disposent des mêmes droits et des mêmes libertés."

Un appel est lancé à l’adresse du ministre Goffin "afin qu’il prenne langue avec son homologue marocain pour trouver des solutions". Parmi ces binationaux coincés au Maroc, des travailleurs on l’a dit, mais aussi des personnes âgées et des malades chroniques. "Aujourd’hui, leur santé est en danger", signale Ahmed Laaouej.

Même discours pour Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre. Pour lui, tous les Belges coincés à l’étranger doivent pouvoir revenir en Belgique. "Nous sommes interpellés par une toute série de personnes dont les proches sont coincés dans différents pays à l’étranger. Ils pointent une responsabilité des autorités belges et parfois des autorités des pays où ils se trouvent, où ils ont passé leur séjour. C’est particulièrement vrai pour des pays en Amérique latine, au Maghreb et en particulier au Maroc", rapporte le député-bourgmestre de Koekelberg.

Les Affaires étrangères belges invitent depuis plusieurs jours les Belges à l’étranger qui désirent rentrer à se manifester auprès des représentations belges locales. Mais d’abord de s’inscrire sur le site Internet www.travellersonline.diplomatie.be. "Le but de cette plateforme est de localiser les ressortissants belges et de leur offrir une assistance consulaire le plus rapidement possible", précisent les Affaires étrangères.

"La semaine dernière, nous avons mis en place sept vols depuis le Maroc et les villes de Marrakech et Agadir", rappelait encore cette semaine le porte-parole du SPF Affaires étrangères. "Et nous n'opérons aucune distinction entre Belges et binationaux. Nous ne refusons l'accès à nos vols exceptionnels à personne. Mais les autorités marocaines restent souveraines en matière de contrôle de l'immigration. La Belgique n'a aucune prise là-dessus."