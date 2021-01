Coronavirus : Dubaï mise sur une atmosphère post-covid pour séduire des touristes lassés par les mesures

L’industrie touristique est durement touchée par la pandémie de coronavirus. Dubaï, la première cité des Emirats arabes unis, n’a bien entendu pas échappé à la règle. Cependant, la ville a réussi à reprendre le contrôle de la situation sanitaire. Elle a su également mettre en place une stratégie pour se positionner comme une destination quasi "covid free" avec des contraintes sanitaires allégées et attirer les visiteurs. Une aubaine pour les réfractaires du confinement alors que les voyages non-essentiels sont toujours fortement déconseillés par les autorités belges. Cette stratégie semble payante puisque 953 PLF (passenger locator form) pour des retours des Emirats arabes unis ont cependant été introduits depuis le 27 décembre dernier (sans compter ce dimanche). Cela fait donc à peu près 1000 Belges qui se sont rendus dans le pays en moins d’une semaine. Un succès qui repose sur plusieurs clés. Inutile de se faire tester avant de faire ses valises. Si un test PCR négatif récent au coronavirus est exigé pour les voyageurs belges, les passagers qui atterrissent à Dubaï peuvent se faire tester directement après leur atterrissage. Ils peuvent alors rejoindre leur hôtel ou leur résidence et attendre le résultat. Un résultat qui arrive rapidement. Des sites de voyages évoquent 12 à 20 heures de délai.

Des règles sanitaires beaucoup moins strictes

Ensuite, les touristes peuvent profiter du climat et des attractions proposées par la ville : gratte-ciels, marina, centres commerciaux, soleil, mer, et piscines à débordement. Si les mois d’été, les Emirats arabes unis sont une fournaise, un plein hiver européen, les conditions climatiques y sont particulièrement favorables. De plus, les restaurants et les bars y sont ouverts. Dubaï s’affiche comme une "bulle d’oxygène", un "refuge" à la morosité actuelle et aux contraintes sanitaires et au confinement. Un "vent de liberté" avec des règles beaucoup moins strictes qu’en Belgique : huit personnes sont autorisées à partager une table dans les restaurants et les bars, les commerces et les attractions de la ville sont ouverts. Le port du masque est néanmoins obligatoire dans la ville et il est interdit de danser et de consommer au comptoir.

Une stratégie porteuse : contrôler l’épidémie puis se montrer offensif

C’est grâce à un nouveau positionnement stratégique que la plus grande ville des EAU (Émirats arabes unis) tente aujourd’hui de faire revenir les touristes. Après avoir été frappé par une première vague un peu plus tardive qu’en Europe, le pays a réagi rapidement et les autorités émiraties ont imposé des mesures très strictes et une importante surveillance pendant des mois, en s’appuyant sur des outils technologiques performants. Les hôtels, restaurants et commerces sont restés fermés pendant plusieurs semaines. L’Horeca a été durement touché. Pour ce secteur, la stabilisation des courbes début octobre, avec une moyenne de 1300 cas par jour pour près de 10 millions d’habitants et une baisse drastique du nombre de décès, arrivait à point. Des bons chiffres que les EAU (Emirats Arabes Unis) doivent à une politique de dépistage massive, un large respect des mesures par la population et à un secteur hospitalier à la pointe. Le retour des touristes en cette fin d’année 2020 était donc attendu avec impatience par tout un secteur à bout de souffle. Et pour s’assurer d’attirer les visiteurs, Dubaï a enclenché la deuxième phase, celle de la séduction : promotions sur des voyages tout compris a prix avantageux mais aussi diffusion massive de publicités sur les réseaux sociaux comme Instagram pour cibler les télétravailleurs et les plus jeunes, via les influenceurs.

Dubaï est le nouveau Phuket A gros coup de "posts" ensoleillés, postés par ces nouvelles stars des réseaux sociaux aux centaines de milliers de "likes" comme Nabilla, de nombreux jeunes sont aujourd’hui attirés par la capitale du bling-bling arabe. Et pour faire en sorte que ces célèbres influenceurs séduisent leurs "followers", Dubaï a pensé à tout avec des avantages, notamment fiscaux.

Et ce n’est pas tout : pour tenter d’attirer les derniers réfractaires, d’autres mesures ont été adoptées par cet État conservateur comme l’assouplissement des règles pour acheter de l’alcool et l’autorisation pour des couples non-mariés de cohabiter.

Changement de cible : les jeunes et les nomades digitaux

Dubaï s’est donc adaptée en changeant sa cible qui était, jusque-là, plus aisée. Dubaï s’affiche désormais comme une ville "fun", "ouverte", "jeune et dynamique". "Pour les jeunes des banlieues, Dubaï est le nouveau Phuket", explique un restaurateur français installé sur place, en référence à l’île thaïlandaise réputée pour ses soirées animées et ses bars. "Il y a d’ailleurs eu quelques débordements, des soirées un peu trop animées", déplore-t-il. Résultat, la ville fantasque réussit à attirer une clientèle de visiteurs lassée par les règles et les interdictions en Europe. "Depuis l’annonce du deuxième confinement, la fréquentation a explosé, on n’a presque jamais aussi bien travaillé", se réjouit Emma Sawko, la fondatrice d’un concept store, mi-resto bio et mi-boutique de déco, interrogée par Le Monde. Et puis, il y a les "nomades digitaux". Ces travailleurs qui n’ont besoin que d’un ordinateur et d’une connexion internet pour travailler. Ils peuvent bénéficier d’un visa spécial et de conditions de travail optimales avec notamment des connexions internet rapides, des tarifs d’hôtellerie abordables, et un décalage horaire favorable aux noctambules.

"Les trois heures de décalage horaire avec Paris sont parfaites, raconte Julien. Je commence à bosser vers 13 heures et j’enchaîne les Zoom jusqu’à 21 heures. Ça permet de sortir le soir et de se coucher un peu tard." Après avoir loué un Airbnb avec deux autres télétravailleurs français, une avocate et une chargée de marketing, le quadragénaire s’est installé dans un appart’hôtel avec son fils de 15 ans, dont le lycée a fermé après la découverte d’un cas de Covid-19. Romain, 35 ans, spécialiste de "business développement", a lui aussi temporairement délocalisé son bureau dans le Golfe. Il raconte également au Monde qu’il ne se sentait plus bien dans la capitale "À Paris, le manque de lien social me pèse beaucoup. Ici, je fais du foot, je mange au restaurant et je me balade dans le désert. Des choses simples, qui paraissent en voie de disparition en France." Une "normalité" assez paradoxale pour une vile qui jusqu’ici cultivait davantage l’extravagance et les superlatifs. La mégapole arabe sait s’adapter pour continuer à attirer les regards.

Record de cas de coronavirus détectés en 24 heures

Mais Dubaï n’est pas à l’abri. D’une recrudescence de l’épidémie par exemple. D’ailleurs, le pays vient d’ailleurs de battre un record de contamination ce 2 janvier avec 1963 cas détectés en une journée. Certains pays pourraient aussi durcir les règles concernant les voyages "non essentiels" de leurs ressortissants. Mais une fois de plus, celle qui a l’ambition de devenir la première destination mondiale du tourisme de luxe et de devenir l’un des pôles mondiaux du tourisme familial, d’affaires, saura certainement rebondir.