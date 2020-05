Coronavirus : Donald Trump prêt à se détourner de la task force pour se concentrer sur l'économie

La Maison Blanche considère amenuiser le rôle de la task force mise sur pied pour gérer la pandémie de coronavirus pour déplacer les efforts de l'administration sur la réouverture de l'économie américaine.

"Nous nous penchons désormais un peu sur un différent format, celui-ci est la sécurité et l'ouverture, et nous aurons probablement un groupe différent à cet effet", a déclaré le président américain Donald Trump en Arizona, où il visitait une fabrique de masques médicaux. "Nous ne pouvons pas garder notre pays confiné durant les 5 prochaines années", a-t-il ajouté. "Est-ce que certaines personnes vont être touchées? Oui. Est-ce que certaines personnes le seront gravement? Oui. Mais nous devons ouvrir", a martelé le président.

Les USA recensent le plus haut nombre de décès liés au Covid-19, avec plus de 70.000 décès confirmés, et les modélisations pointent sur un doublement de ce bilan d'ici le mois d'août.

Certaines parties du pays continuent de constater une augmentation des cas, alors même que des épicentres comme New York ont bénéficié des mesures de mitigation et observent un déclin du taux d'infection et de décès.

Donald Trump a balayé les inquiétudes relatives au manque de tests et de traçage des contacts. Il a encouragé les Etats à réouvrir leurs commerces, tout en observant une distance sociale.

