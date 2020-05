Coronavirus : Donald Trump impose une interdiction d'entrée aux USA depuis le Brésil

Le président américain Donald Trump a imposé une interdiction d'entrée aux USA depuis le Brésil à partir de dimanche.

Le Brésil, pays le plus peuplé d'Amérique latine, compte le plus grand nombre de nouveaux cas de coronavirus Covid-19. Il est le second pays qui dénombre le plus d'infections au monde, après les USA. La décision suspend toute entrée pour quiconque tentant de rejoindre les Etats-Unis après avoir séjourné au Brésil au cours des 14 jours précédents. Les citoyens américains, résidents permanents et époux de citoyens américains font partie de ceux qui échappent à l'interdiction.

►►► À lire aussi : Notre dossier sur le coronavirus

Le conseiller à la sécurité nationale, Robert O'Brien, a indiqué espérer que la mesure serait temporaire, dans un commentaire formulé sur CBS. "Mais en raison de la situation au Brésil, nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le peuple américain", a-t-il ajouté.