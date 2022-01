Coronavirus : deux tests PCR négatifs seront nécessaires pour séjourner à Chypre

Les voyageurs souhaitant séjourner à Chypre devront désormais effectuer deux tests PCR, le premier au maximum 48h avant leur arrivée, et le second directement après leur arrivée sur le territoire chypriote, et ce dès mardi soir à 23 heures, a annoncé le gouvernement jeudi. Cette nouvelle mesure concerne aussi bien les voyageurs vaccinés que non-vaccinés. Les visiteurs n'ayant pas reçu leur troisième dose de vaccin contre la Covid-19 devront par ailleurs effectuer un test antigénique rapide 72 heures après leur arrivée. Seuls les enfants de moins de douze ans seront exemptés de ces mesures.

Les tests ne seront pas remboursés par l'état chypriote, a précisé la porte-parole du ministère de la Santé. Ces mesures sanitaires, destinées à lutter contre la propagation rapide du variant Omicron, seront d'application au moins jusqu'au 15 janvier.

Elles seront ensuite réévaluées par les autorités sanitaires de l'île.

Le nombre d'infections à la Covid-19 a augmenté rapidement ces sept derniers jours à Chypre. Près de 3.538 cas ont été enregistrés le 2 janvier, contre 1.925 la semaine précédente, a fait savoir le gouvernement.