Coronavirus: deux Australiens contaminés au coronavirus avaient été testés négatifs au Japon

Deux passagers australiens du paquebot Diamond Princess, testés positifs au nouveau coronavirus en Australie, avaient été initialement testés négatifs au Japon, ont annoncé vendredi à l'AFP les autorités sanitaires de Canberra.

L'ensemble des 164 Australiens évacués du paquebot en quarantaine au Japon, et rentrés chez eux en début de semaine, "avaient été testés négatifs au Covid-19 au Japon en début de semaine", selon les autorités.

Un tel résultat positif n'était "pas inattendu" compte-tenu du fait que le virus a continué à se propager à bord du navire après le début des tests, ont-elles souligné.

Cette annonce est cependant de nature à susciter des questions sur les procédures employées par les autorités japonaises concernant les occupants du Diamond Princess, à quai dans le port de Yokohama et qui est le plus important foyer du virus hors de Chine.

Des centaines de personnes ont été autorisées à quitter le navire après avoir été testées négatives à la maladie et bon nombre d'entre elles sont rentrées dans leurs pays respectifs pour y être de nouveau mises en quarantaine.

En début de semaine, 164 Australiens qui se trouvaient à bord du navire ont été autorisés par les autorités japonaises à partir pour le nord de l'Australie.

Mais des centaines de passagers japonais ont été autorisés à partir et ont seulement reçu pour instruction de "rester à leur domicile sauf nécessité absolue" d'en sortir, de ne "jamais" utiliser les transports publics et de mettre un masque protecteur si elles sortent.

Un total de six Australiens évacués du Diamond Princess ont été à nouveau testés vendredi en Australie et deux d'entre eux - décrits comme "une personne âgée" et "une personne plus jeune" - ont été testés positifs.