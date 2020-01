Coronavirus: des représentations belges ferment leurs portes jusqu'au 10 février

L’ambassade belge à Pékin va fermer ses portes au public jusqu’au 10 février, tout comme les consulats à Shanghai et Guangzhou. L’information, dévoilée ce vendredi par le consulat de Shanghai, est confirmée par le SPF Affaires étrangères.

Les trois missions belges continueront à offrir une assistance, certes limitée. Elles resteront néanmoins accessibles par téléphone.

Le personnel chinois ne pourra pas travailler

Le SPF Affaires étrangères a confirmé ce vendredi la fermeture temporaire des trois établissements, conséquence des mesures prises par les autorités chinoises pour contrer la propagation du coronavirus. Étant donné qu’elles concernent aussi le personnel chinois des représentations belges, l’ambassade et les consulats sont affectés. "Ils ne pourront plus travailler jusqu’au 9 février à minuit", selon le porte-parole du SPF Affaires étrangères Arnaud Gaspart. C’est pourquoi il a été décidé de fermer les portes des différents établissements. Le personnel chinois est nécessaire, entre autres, pour recevoir les visiteurs et tenir l’accueil.

"Notre personnel diplomatique belge reste quant à lui au poste", selon le porte-parole. "Les Belges qui ont besoin d’une assistance diplomatique peuvent donc téléphoner ou envoyer un e-mail aux services consulaires." Si nécessaire, il est possible de vérifier ponctuellement si les Belges peuvent se rendre sur place, par exemple pour obtenir des documents.