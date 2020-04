Coronavirus : des morts dans les rues en Équateur, le vice-président présente ses excuses

Le vice-président équatorien, Otto Sonnenholzner, a présenté samedi ses excuses pour la situation survenue dans la ville de Guayaquil, frappée par la pandémie de coronavirus et où des vidéos ont montré des cadavres dans les rues.

"Cette semaine, nous avons subi une forte détérioration de notre image internationale, nous avons vu des images qui n’auraient jamais dû exister" et "je vous présente des excuses pour cela", a dit le vice-président dans une déclaration radio-télévisée.

150 corps enlevés des habitations

Vers le milieu de la semaine, des militaires et des policiers sont venus enlever 150 corps qui gisaient dans des habitations de Guayaquil, la ville la plus peuplée d’Équateur, sur la côte Pacifique, et la plus affectée par la maladie. Ces forces sont intervenues en raison du chaos provoqué dans la ville par le coronavirus, qui a ralenti le transport des corps des personnes mortes de cette maladie ou d’autres causes.

Des vidéos montrant des gens masqués s’effondrant dans les rues ou des corps abandonnés ont été diffusées sur les réseaux sociaux. M. Sonnenholzner, qui dirige le Comité des opérations d’urgence (COE) activé pour faire face à l’urgence sanitaire, a présenté ses condoléances "à toutes les familles qui ont perdu cette semaine un être cher".

172 décès et 3465 cas positifs

L’Équateur comptait dimanche 3465 cas positifs au Covid-19 dont 172 sont décédés. La province de Guayas, dont Guayaquil est la capitale, est celle qui a enregistré le plus grand nombre de cas en Équateur, avec 2.402 personnes contaminées dont 122 sont mortes, raison pour laquelle le gouvernement a décidé l’envoi de l’armée.

Un couvre-feu de 15 heures par jour a été instauré en Équateur. "Nous ne pouvons pas ne pas respecter le couvre-feu, le confinement", a déclaré le vice-président. Confronté à la pandémie, le gouvernement du président Lenin Moreno a déclaré l’état d’exception, l’urgence sanitaire, la suspension du travail sur le lieu habituel d’activité, la suspension des cours dans les établissements d’enseignement, la restriction de la circulation automobile et la fermeture des frontières.