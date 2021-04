Coronavirus : des mesures assouplies pour la Slovénie et la Serbie

La Slovénie, la République tchèque et la Serbie assoupliront leurs mesures de lutte contre la propagation du coronavirus à partir de lundi, ont annoncé dimanche les autorités de ces trois pays d’Europe de l’est

Disposer d’une autorisation exceptionnelle de quitter sa propre région ne sera plus nécessaire en Slovénie. Les écoles et les crèches rouvrent également leurs portes dans le pays. En outre, certains secteurs d’activité, comme les coiffeurs et les garages, sont autorisés à reprendre leurs activités. Les visiteurs pourront également à nouveau fréquenter les musées et les galeries d’art.

En Serbie, les centres commerciaux rouvriront dès lundi. Les restaurants ne pourront cependant recevoir leurs clients qu’à l’extérieur.

La République tchèque lèvera pour sa part l’état d’urgence – en place depuis six mois – dans la nuit de dimanche à lundi.

Selon l’agence de presse tchèque CTK, cet assouplissement des mesures sanitaires supprimera les restrictions à la liberté de mouvement, telles que le couvre-feu. Mais Prague ne supprime pas toutes les restrictions : les restaurants et la plupart des entreprises resteront fermés. Un masque buccal restera obligatoire en public.