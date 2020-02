Coronavirus: des centaines de personnes en quarantaine en Allemagne, un premier cas aux Pays-Bas

Un premier cas de contamination au nouveau coronavirus a été constaté aux Pays-Bas, ont annoncé ce jeudi l'Institut national de la santé publique et de l'environnement (RIVM) et le ministre de la Santé Bruno Bruins. L'homme infecté a été mis en quarantaine à l'hôpital TweeSteden de Tilburg, ville de la province néerlandaise du Brabant-Septentrional, située non loin de la frontière belge.

Selon le RIVM, le patient s'est récemment rendu en Lombardie, dans le nord de l'Italie. Des recherches sont menées afin de déterminer les personnes avec qui le patient est entré en contact ces derniers jours.

Quatre cas en Allemagne

Du côté de l'Allemagne, des centaines de personnes doivent rester en quarantaine, par mesure de précaution, après que trois nouveaux cas de coronavirus ont été signalés à Gangelt, à la frontière avec les Pays-Bas (Rhénanie-du-Nord-Westphalie). Une quatrième personne serait aussi touchée, ont indiqué jeudi sur Facebook les autorités d'Heinsberg.

Ces trois personnes ont participé aux festivités du carnaval de Langbroich-Harzelt, tout comme l'homme précédemment infecté, qui se trouve actuellement dans un état critique l'hôpital à Düsseldorf.

Les personnes qui ont participé à cet événement doivent rester en quarantaine, tout comme leurs proches, ce qui représente des centaines de personnes confinées chez elles. Des amis et voisins sont contraints de faire leurs courses et de les laisser devant la porte, pour ne pas entrer en contact avec eux.

Les autorités attendent jeudi les résultats de tests de personnes ayant été en contact avec l'homme de 47 ans de Gangelt et son épouse, âgée de 46 ans, qui ont été les premiers contaminés.

