Coronavirus : des cas positifs au sein de la délégation indienne invitée au G7

"Par mesure de précaution et aussi par considération pour les autres, j’ai décidé de conduire mes engagements en mode virtuel. Ce sera également le cas pour la réunion du G7 aujourd’hui", a-t-il écrit dans un message publié sur Twitter. "Nous regrettons profondément que le ministre des Affaires étrangères, M. Jaishankar, ne puisse pas assister en personne à la réunion d’aujourd’hui et qu’il y assiste virtuellement. Néanmoins, c’est exactement pour cela que nous avons mis en place des protocoles COVID stricts et des tests quotidiens", a déclaré un diplomate britannique de haut rang.

Les États-Unis ont fait savoir qu’ils poursuivraient leurs activités au sein du G7 comme prévu, malgré les cas de contamination au sein de la délégation indienne. L’Inde n’est pas un membre du G7 mais a été invitée par le Royaume-Uni au sommet de cette semaine.