Coronavirus: des binationaux belgo-marocains toujours bloqués au Maroc

Combien sont-ils? Plusieurs dizaines? Plusieurs centaines? Sur les réseaux sociaux, ils sont en tous les cas très nombreux à témoigner. Ils, ce sont ces Belges bloqués au Maroc en raison de la pandémie de coronavirus. Ils ne peuvent plus rentrer en Belgique, depuis notamment la fermeture de l'espace aérien et l'interruption des liaisons aériennes avec plusieurs pays européens. Des vols spéciaux ont été affrétés à l'initiative des Affaires étrangères belges. Mais pas de manière suffisante.

Notamment pour les binationaux qui ont la nationalité belge et marocaine. Leur retour vers la Belgique, où ils résident et travaillent s'avèrent beaucoup plus compliqué. Sur Facebook, l'appel d'une internaute, Amal, aux ministres, au consul de Belgique au Maroc et à la presse interpelle. "Je m'adresse à vous au nom de mes parents, deux Belges partis le 4 mars au Maroc, à Tanger, pour passer leurs vacances, comme à leur habitude. A ce moment-là, nous ne prévoyions pas encore ces mesures de confinement. De surcroît, nous ne prévoyons pas que le Maroc bloquerait illico presto toutes ses frontières. Nous avons donc vite pris contact avec le consulat belge au Maroc, qui nous a expliqué que les Belges situés au Nord (Tanger, Oujda, Nador) devaient réserver par leurs propres moyens leur vol via Ryanair. Un billet coûte environ 350 euros. Pour les Belges à Marrakech et Agadir, ils s'occupaient de tout et ils n'auraient qu'à payer 200 euros."

Après des heures de patience, on leur annonce qu'il n'y aura aucun vol

Le vol doit avoir lieu le 20 mars à 18h30. Mais à l'aéroport de Tanger, changement de programme: le départ se fera de la ville de Fès, le lendemain, à 7h. "A 18h17, nouveau message de Ryanair: nouvel horaire départ estimé à 19h30. Aucune clarté sur le lieu, mes parents retournent donc à l'aéroport de Tanger pour le vol de 19h30 mais là rien. Sur place, on leur donne une attestation à remettre à l'aéroport de Fès, stipulant clairement un vol prévu à 7h." Le soir même, le Maroc entre en confinement, les premiers cas de coronavirus sont enregistrés dans le pays. Les mesures mises en place sont drastiques. Les parents d'Amal parviennent à passer les contrôles routiers et arrivent à Fès. "Après des heures de patience, un stress incommensurable, et une fatigue insoutenable, on leur annonce qu'il n'y aura aucun vol. Effondrés, ils ne peuvent se résoudre qu'à rentrer à Tanger, sans avoir dormi de la nuit."

Ma mère diabétique va être en manque de ses médocs

Des messages comme celui-ci, on peut en lire plusieurs sur les réseaux sociaux. Des messages de résidents en Belgique qui veulent retrouver leur famille, ici, mais aussi des messages de proches ou d'enfants de parents âgés bloqués au Maroc. "Je vous soutiens car mon père faisait aussi partie de ce vol", réagit une autre internaute. "Et pareil que vos parents, il a aussi des soucis de santé. Mobilisons-nous pour faire bouger les choses et faire revenir tous nos parents, grands-parents, frères, sœurs en Belgique et ce, le plus vite possible." "Mes parents aussi sont bloqués à Tanger. C'est scandaleux. Ils ont donné leur vie à la Belgique et c'est comme ça qu'on les remercie", lit-on dans un autre commentaire. "Ma mère diabétique va être en manque de ses médocs ainsi que mon frère à risque également. On fait comment?" Des vidéos du chaos dans les aéroports marocains ont été filmées ce week-end et des députés bruxellois ont décidé d'alerter.