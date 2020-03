Coronavirus dans le monde: plus de trois milliards d'humains confinés, "il va falloir tenir"

Plus de trois milliards de personnes étaient confinées samedi sur une planète balayée par la pandémie de coronavirus qui a fait plus de 26.000 morts, frappant de plein fouet l'Europe du Sud et s'abattant sur les Etats-Unis tandis que Wuhan, en Chine, revenait lentement à la vie.

En Italie, près d'un millier de personnes ont été emportées par la maladie de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, un bilan quotidien inédit pour un seul pays depuis le début de la crise. Après l'Italie (9134 morts), c'est l'Espagne qui compte le plus de décès (plus de 4858, dont 769 lors des dernières 24 heures) dans le monde.

La propagation continue toutefois de ralentir dans la péninsule, suscitant l'espoir que les mesures drastiques de confinement prises il y a deux semaines donnent enfin des résultats, même si le pic n'est pas encore atteint.

En Chine, la ville de Wuhan, où s'est déclarée en décembre l'épidémie de nouveau coronavirus, s'est progressivement rouverte au monde extérieur samedi après plus de deux mois d'isolement quasi total, avec l'arrivée du premier train de voyageurs autorisé depuis le confinement.

La pénurie d'équipements, "une menace imminente"

Sur d'autres continents en revanche, le pire reste à venir. Après avoir dépassé l'Italie et la Chine pour devenir le pays comptant le plus grand nombre de cas recensés du nouveau coronavirus, les Etats-Unis ont franchi vendredi la barre des 100.000 personnes contaminées, sur plus de 570.000 dans le monde. Le virus y a fait à ce jour quelque 1600 morts.