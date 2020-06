Coronavirus dans le monde : plus de 410.000 morts, plus de 7,2 millions d'infections

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 412.926 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 21h. Plus de 7.294.130 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 3.227.700 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations.

Depuis le comptage réalisé la veille à 21h, 5.015 nouveaux décès et 125.128 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Etats-Unis puis Royaume-Uni

Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 112.402 décès pour 1.989.521 cas. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 41.128 morts pour 290.143 cas, le Brésil avec 38.406 morts (739.503 cas), l'Italie avec 34.114 morts (235.763 cas), et la France avec 29.319 morts (191.939 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 83.046 cas (3 nouveaux entre mardi et mercredi), dont 4.634 décès.L'Europe totalisait mercredi à 21h 185.616 décès pour 2.324.672 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 69.604 décès (1.418.206 cas), l'Asie 20.639 décès (738.416 cas), le Moyen-Orient 10.968 décès (510.454 cas), l'Afrique 5.558 décès (207.142 cas), et l'Océanie 131 décès (8.663 cas).