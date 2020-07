Coronavirus dans le monde : plus de 190.000 nouveaux cas, les Etats-Unis restent le pays le plus touché

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 569.879 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 21h00.

Plus de 12.992.640 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 6.943.800 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations.

Près de 3500 nouveaux décès

Depuis le comptage réalisé dimanche à 21h, 3469 nouveaux décès et 191.744 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont le Brésil avec 631 nouveaux morts, l'Inde (500) et les Etats-Unis (334).

Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 135.400 décès pour 3.336.154 cas. Par ailleurs, le gouverneur de Californie a ordonné lundi un retour à certaines restrictions face à la pandémie de Covid-19, dont la fermeture de salles de restaurant, de coiffeurs, de lieux de culte et de cinémas dans une trentaine de comtés à risque, dont Los Angeles.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 72.100 morts pour 1.864.681 cas, le Royaume-Uni avec 44.830 morts (290.133 cas), le Mexique avec 35.006 morts (299.750 cas), et l'Italie avec 34.967 morts (243.230 cas).