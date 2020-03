Coronavirus dans le monde: petit tour d'horizon sur quelques nouvelles mesures prises ce vendredi

Qualifié d'"ennemi de l'humanité" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Covid-19 a jusqu'à présent contaminé plus 240 000 personnes dans le monde et le nombre de personnes tuées devrait très prochainement dépasser le seuil psychologique des 10 000.

Les restrictions à la liberté de circulation concernent désormais sur la planète plus d'un demi-milliard de personnes, appelées par leurs autorités à rester confinées chez elles. Le monde ne cesse de renforcer les mesures de précaution face à l'épidémie, et notamment en Europe, qui reste en première ligne du combat.

La France a pris des mesures pour interdire le littoral de la Côte d'Azur aux promeneurs qui venaient trop nombreux y prendre le soleil malgré les consignes du gouvernement. Le confinement pourrait durer plus longtemps que prévu.

Dans l'Hexagone et au Royaume-Uni, médecins et personnels de santé dénoncent le manque d'équipements de protection et de tests. Un médecin britannique a raconté se sentir "terrifié" du manque de moyens pour les soignants. "Peut-être que pour moi ça va (je suis jeune et en bonne santé) mais je ne supporte pas l'idée de contaminer des patients avec une maladie qui pourrait les tuer", a-t-il écrit dans le Guardian.

Placée en confinement généralisé depuis une semaine, l'Italie compte désormais plus de 3.400 décès et devance la Chine dans ce triste classement. La situation y est dramatique. Le nombre de prêtres morts du coronavirus, après être venus bénir les patients dans les hôpitaux, s'allonge de jour en jour. "Équipés d'un masque, d'une casquette, de gants, d'une blouse et de lunettes nous, les prêtres, nous promenons dans les salles comme des zombies", a raconté le curé d'une paroisse de Bergame (Lombardie). "On ne sait plus où mettre les morts. Certaines églises sont utilisées", s'alarme l’évêque de la ville, Mgr Francesco Beschi.

Particulièrement touchée aussi, l'Espagne se prépare à affronter "les jours les plus durs" de la pandémie en incorporant des milliers de personnels soignants. Le pays, qui est à présent le quatrième le plus touché au monde, a dépassé le seuil des mille décès. Dans les coins isolés du pays, la solidarité est au rendez-vous.