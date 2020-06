Coronavirus dans le monde : Moscou revit alors que la pandémie "s'aggrave"

USA : New York, ville la plus touchée par la pandémie de coronavirus - JT 13h - 25/03/2020 La qualité de l'air influencée aussi par le trafic aérien, qui est en chute libre. Une image qui parle d'elle-même : elle a été filmée dans un aéroport californien, quasi à l'arrêt. 98% du trafic passager est touché au niveau mondial. Selon l'IATA, l'association internationale du transport aérien, les pertes pourraient atteindre 252 milliards de dollars, soit 10 fois plus qu'au moment des attentats du 11 septembre. Pour le moment, c'est l'Etat de New York qui est le plus touché aux Etats-Unis. On y compte 25.000 personnes infectées, c'est 10 fois plus qu'en Californie, le second état le plus impacté. Tous les 3 jours, le nombre de cas double. C'est donc le branle-bas de combat principalement dans la ville de New York qui est devenue l'épicentre de la pandémie.