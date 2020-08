Coronavirus dans le monde : les restrictions se durcissent dans différents pays, les jeunes dans le viseur

Face à des contaminations au coronavirus qui repartent à la hausse, les restrictions se durcissent dans le monde : le Liban se reconfine, la Corée du Sud ferme mercredi des entreprises jugées à risque et l'île de Malte ses boîtes de nuit.

Après une forte hausse du nombre de cas au Liban, et alors que les hôpitaux sont débordés par les patients atteints du Covid-19 et les blessés de la gigantesque explosion du 4 août au port de Beyrouth, les autorités ont décrété un reconfinement de plus de deux semaines du pays, à partir de vendredi et jusqu'au 7 septembre, assorti d'un couvre-feu quotidien de 18H00 à 06H00 locales.

Les quartiers de Beyrouth sinistrés par l'explosion seront exclus de ces mesures, a annoncé mardi le ministère de l'Intérieur.

Ces deux dernières semaines, le Liban a enregistré des taux records de contaminations, dont un nouveau pic lundi, avec 456 cas et deux décès. Le pays a recensé officiellement jusqu'à présent 9.758 cas, dont 107 décès.

A Malte, où le nombre de contaminations grimpe depuis un mois, les bars de nuit, discothèques, salles de concert et clubs sportifs ferment mercredi jusqu'à nouvel ordre.

De nouvelles restrictions entrent aussi en vigueur mercredi en Corée du Sud, qui avait jusqu'ici réussi à juguler l'épidémie grâce à une stratégie poussée de tests et de traçage des contacts des personnes infectées.

Douze catégories d'entreprises considérées comme étant à risque élevé, notamment les boîtes de nuit, les bars à karaoké et les restaurants proposant des buffets devront fermer à Séoul, Incheon et dans la province voisine de Gyeonggi.

Les établissements publics, comme les musées, de cette vaste zone qui rassemble la moitié de la population, devront fermer leurs portes.