Coronavirus dans le monde : les bars rouvrent en Finlande et Norvège, cafés et restaurants reprennent vie aux Pays-Bas

Trinquer à distance: plusieurs semaines après leur fermeture due à l'épidémie de nouveau coronavirus, les bars ont rouvert lundi en Finlande et en Norvège mais dans le respect des règles de distanciation tandis qu'aux Pays-Bas, les restaurants et cafés ont repris du service.

"C'est merveilleux de pouvoir enfin rouvrir", s'enthousiasme Ari Savunen, directeur du groupe Ravintolakolmio, une chaîne de bars et de restaurants à Helsinki.

Bien que le soleil ne soit pas au rendez-vous au-dessus de la capitale finlandaise, de petits groupes se sont rapidement formés à l'heure du déjeuner sur les terrasses de la place Lasipalatsinaukio, au coeur de Helsinki.

Les salles des 10.000 bars et restaurants de Finlande, fermées depuis le 4 avril, peuvent rouvrir uniquement à la moitié de leur capacité, en vertu de mesures qui resteront en vigueur au moins jusqu'à la fin octobre.

Cette décision a été critiquée par le syndicat finlandais de l'hôtellerie MARA, qui tempête contre la réouverture limitée des établissements, qu'il juge "non rentable", tandis que les charges fixes continueront d'être facturées plein tarif une fois les locaux rouverts.

Aucune limite de capacité n'est en revanche fixée pour les terrasses et les jardins extérieurs, mais la distance physique entre clients - qui devront être assis - est de rigueur.

Il s'agit d'une "première étape (...) encore douce, mais vraiment nécessaire", avait expliqué la ministre des Affaires sociales, Krista Kiuru, lors de l'annonce de la réouverture en mai.

La Finlande, forte de 5,5 millions d'habitants et où complexes sportifs et sites culturels ont également rouvert lundi, a enregistré 314 décès liés à la maladie Covid-19 et plus de 6.700 contaminations.

En Norvège voisine - qui compte à ce jour 8.411 cas et 236 décès pour une population quasi-identique - jour férié et chaleur aidant, les habitants ont aussi retrouvé lundi le chemin des bars, désormais tous autorisés à rouvrir après plus de deux mois et demi de fermeture.

A Oslo, les habitants ont pu de nouveau savourer ce qui était sans doute pour certains leur première "utepils" - le demi consommé en terrasse - de l'année, dans des conditions sanitaires qui restent drastiques.

Pas plus de 20 personnes par groupe et un mètre de distance entre deux personnes (sauf pour ceux vivant sous le même toit), service à table et non au comptoir, désinfection régulière des tables et chaises et dernière tournée à 23H30 au plus tard.

"L'expérience jusqu'à présent montre qu'il est plus difficile de maintenir les bonnes précautions épidémiologiques avec une consommation d'alcool élevée", a expliqué une responsable de la municipalité d'Oslo, Victoria Marie Evensen, dans un communiqué.

Les bars servant de la nourriture avaient déjà pu rouvrir début mai, en se pliant aussi à de strictes consignes sanitaires.

Aux Pays-Bas, tandis que les bars gardent porte close, restaurants, cafés et leurs terrasses, musées et cinémas ont également rouvert.

Des règles de distanciation physique ont été mises en place et les clients doivent réserver à l'avance, car la capacité de chaque établissement est limitée à 30 clients.

Les Pays-Bas, qui comptent 46.545 cas et 5.962 décès pour 17 millions d'habitants, pratiquent depuis le 16 mars ce que le gouvernement néerlandais appelle un "confinement intelligent". Les magasins sont restés ouverts et les habitants sont libres de sortir.