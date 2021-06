Coronavirus dans le monde: le Vietnam autorise à nouveau l'arrivée des vols internationaux

Les vols internationaux à destination des deux plus grandes villes du Vietnam vont reprendre, ont annoncé mercredi les autorités, levant une interdiction de courte durée imposée à la suite d'une nouvelle vague de coronavirus.

L'arrivée des vols internationaux à l'aéroport Noi Bai de Hanoi et à l'aéroport Tan Son Nath de Ho Chi Minh-ville vont être de nouveau autorisés, a indiqué l'administration de l'aviation civile, sans fournir de calendrier.

Le pays, très peu touché par le virus jusqu'à récemment, fait face à une nouvelle vague de contaminations sur plus de la moitié de son territoire, y compris les zones industrielles et les grandes villes, dont Hanoï (nord) et Ho Chi Minh Ville (sud).

Et un nouveau "variant hybride" combinant les variants indien et britannique du virus a été récemment découvert.

Depuis le début de la crise sanitaire, le Vietnam a imposé des restrictions d'entrée aux étrangers: tout nouvel arrivant est soumis à une quarantaine obligatoire.

Mais la nouvelle vague d'infections inquiète la population et les autorités ont réagi en limitant les mouvements et l'activité.

Le Vietnam, qui compte 97 millions d'habitants, a pour l'instant seulement vacciné un peu plus d'un million de personnes mais a conclu un accord avec la Russie pour une livraison de 20 millions de doses de Spoutnik V.