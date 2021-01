Coronavirus dans le monde : le programme COVAX ou comment répartir de façon équitable les vaccins entre les pays

Comment ces vaccins les vaccins sont-ils répartis entre les pays ?

Dans l’Union Européenne

Afin d’assurer en même temps à tous les Etats membres un accès aux vaccins contre le COVID-19, la Commission européenne a conclu des contrats avec les différentes firmes pharmaceutiques. Ces contrats d’achat anticipés doivent garantir à tous dans l’Union un accès rapide à un vaccin à un prix abordable. La Commission finance une partie des coûts supportés par les firmes, ce financement est considéré comme un acompte sur les doses qui sont effectivement achetées par les Etats membres. La répartition entre les Etats membres des doses de vaccin disponibles se fait au prorata de la population. Par exemple : il y a quasiment 448 millions d’habitants dans l’Union européenne ; donc, avec 11,5 millions d’habitants, la Belgique représente 2,6% de la population européenne.

Dans le reste du monde

Les ONG tirent la sonnette d’alarme : les pays riches, qui représentent 14% de la population mondiale, ont réservé plus de 50% des doses de vaccins. Et 9 personnes sur 10 dans le monde n’y auront pas accès en 2021, selon l’Alliance en faveur d’un vaccin universel ("People’s Vaccine Alliance" ou Gavi), dont font partie plusieurs ONG dont Oxfam et Amnesty International.

►►► Lire aussi : "Certains pays ne verront pas de vaccin avant 2024"

Les pays les plus riches, principalement en Europe et en Amérique du Nord, ont signé des contrats avec les firmes pharmaceutiques pour s’assurer de la livraison d’un nombre suffisant de vaccins pour la majorité de leur population. Mais certains Etats en ont commandé tellement que cela leur permettrait de vacciner plusieurs fois leur population totale. Par exemple, le Canada a précommandé de quoi vacciner plus de 110 millions personnes, alors qu’il n’y a que 37 millions d’habitants, selon un décompte effectué au 8 janvier 2021 par la Duke University. Selon cette source, voici les 5 pays qui se sont assurés d’une couverture vaccinale maximale :

Pays Nombre de personnes couvertes (milliers) Pourcentage de la population couverte Canada 123,876 330,1% Royaume-Uni 201,84 302,2% Nouvelle-Zélande 12,156 246,8% Australie 58,676 229,9% Autriche 16,255 183,5%

Cette disparité a été qualifiée d'"échec moral catastrophique" par le patron de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus le 18 janvier, "et le prix de cet échec sera payé par les vies et les moyens de subsistance dans les pays les plus pauvres du monde". Il accuse les pays riches d’accorder la priorité à leurs propres accords avec les fabricants, faisant grimper les prix et essayant de contourner les files d’attente. Selon lui, 44 accords avaient déjà été conclus en 2020 entre ces pays et les fabricants, et au moins 12 ont été signés depuis le début 2021. "La situation est aggravée par le fait que la plupart des fabricants ont donné la priorité à l’approbation réglementaire dans les pays riches où les bénéfices sont les plus élevés, plutôt que de soumettre des dossiers complets à l’OMS", ajoute-t-il.