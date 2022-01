Coronavirus dans le monde : le point sur la pandémie ce 3 janvier

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

En France, les députés examinent lundi le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal dont l'adoption ne fait aucun doute.

Le gouvernement entend cibler les près de cinq millions de Français de plus de 12 ans non-vaccinés qui n'auront plus accès aux activités de loisirs, aux restaurants et bars, aux foires ou aux transports publics interrégionaux.

Les règles d'isolement des personnes positives sont par ailleurs allégées à partir de lundi pour celles ayant un schéma vaccinal complet.