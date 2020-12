Coronavirus dans le monde : le nombre de décès dans le monde dus au Covid-19 s'accélère encore selon l'OMS

Le nombre de nouvelles victimes du coronavirus dans le monde a encore augmenté la semaine dernière, de 4%. Après un recul des nouvelles infections la semaine précédente, les contaminations se sont stabilisées, selon des données de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

En Europe, le nombre de personnes qui succombent à la pandémie reste plus important que dans les autres régions. Même si les nouveaux décès ont baissé de 3% et sont désormais inférieurs à la moitié du total dans le monde, ils sont toujours au-dessus de 35.000 sur une semaine, selon les données de l'OMS dévoilées mardi soir et qui portent jusqu'à dimanche matin.

La Méditerranée orientale est la seule autre zone où ce nombre recule, de 13%. En revanche, celui-ci progresse largement sur le continent américain, de 18%.

Les efforts des différents pays se reflètent sur les nouvelles contaminations. Si le total est stable à 3,97 millions sur une semaine, presque toutes les régions ont observé un recul. Celui-ci est le plus important dans une partie de l'Asie, devant l'Europe où les nouvelles contaminations sont 9% moins nombreuses que la semaine précédente.

Pour autant, les nouveaux cas ont avancé de 12% sur le continent américain. Cette région rassemble désormais 46% du total mondial des nouvelles infections.

L'OMS avait elle dit lundi que le vaccin ne devrait pas être obligatoire. Tout en saluant cet instrument, elle a répété ces dernières semaines qu'il faudra continuer à suivre les recommandations de distanciation physique et d'hygiène pendant un certain nombre de mois.

Au total, plus d'1,5 million de personnes sont décédées de la pandémie. Le nombre de cas se rapproche des 70 millions.