Coronavirus dans le monde : la pandémie a continué de décélérer cette semaine en Europe

Avec 236.900 nouveaux cas quotidiens, l'Europe est la région enregistrant le plus de nouvelles contaminations, loin devant les Etats-Unis/Canada (174.000 par jour). Mais les nouveaux cas refluent (-10%) pour la deuxième semaine consécutive dans une Europe où de nombreux pays sont confinés ou soumis à des couvre-feux.

L'Europe est la seule zone où les nouvelles contaminations baissent sensiblement. La tendance est stable aux Etats-Unis/Canada (+1%), en Afrique (-) et au Moyen-Orient (-1%), à l'accélération en Amérique latine/Caraïbes (+10%) et en Asie (+13%). Si la circulation du virus a fortement augmenté en Océanie (+64%), elle reste très faible (24 cas par jour).

Accélération au Mexique

Le Mexique est le pays où l'épidémie accélère le plus (+113%, 8.400 nouveaux cas par jour), parmi ceux ayant enregistré plus de 1.000 cas quotidiens pendant la semaine écoulée. Suivent la Turquie (+76%, 6.300), l'Azerbaïdjan (+60%, 3.200), la Serbie (+45%, 6.300), le Pakistan (+27%, 2.900), le Japon (+27%, 2.000) et l'Afrique du Sud (+27%, 2.700).

La plus forte décrue est observée en France (-48%, 13.900 nouveaux cas par jour), devant la Belgique (-37%, 2.700), la Suisse (-33%, 4.000), l'Espagne (-27%, 10.800) et le Royaume-Uni (-26%, 17.300). Cinq pays européens ayant mis en place de fortes restrictions.

Les Etats-Unis sont de loin le pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations cette semaine, avec 168.700 nouveaux cas quotidiens, devant l'Inde (44.000) et le Brésil (31.800). La tendance est stable aux Etats-Unis (+1%), mais se détériore nettement en Inde (+12%) et au Brésil (+11%). Suivent l'Italie (28.800, -17%) et la Russie (24.600, +10%).

Plus de 1500 décès aux Etats-Unis en une semaine

En proportion de la population, hors micro-Etats, la Géorgie est le pays ayant enregistré le plus de cas cette semaine (642 pour 100.000 habitants), devant la Serbie (614), le Montenegro (595), le Luxembourg (580) et la Croatie (530). Sur les 30 pays ayant un taux d'incidence supérieur à 200, 28 sont européens.

Les Etats-Unis ont enregistré le plus de décès au cours de la semaine écoulée (1.571 par jour), devant l'Italie (711), le Mexique (591), la France (547), l'Inde (521) et la Pologne (497).

La pandémie a fait au moins 1,43 million de morts dans le monde depuis fin décembre, pour environ 61 millions de contaminations confirmées. Les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé (263.462 morts), devant le Brésil (171.460) et l'Inde (135.715).