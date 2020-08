Coronavirus dans le monde : la barre des 19 millions de cas a été franchie

Plus de 19 millions de cas du nouveau coronavirus ont été recensés dans le monde, dont un million en quatre jours, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 23h00 GMT.

Au total, au moins 19.000.553 cas, dont 712.315 décès, ont été annoncés. Plus de 4 cas sur 10 se situent aux Etats-Unis et au Brésil, les deux pays les plus touchés avec respectivement 4.870.367 cas (159.864 décès) et 2.912.212 infections (98.493 morts).

La région qui a recensé le plus de contaminations est l’Amérique latine et les Caraïbes, avec plus de 5.292.000 cas détectés dont 211.732 décès. Suivent le Canada et les Etats-Unis (4.988.928 cas, 168.868 décès) et l’Europe (3.289.249, 212.155).

L’Afrique, continent le moins touché après l’Océanie, a dépassé jeudi soir le million de cas, dont plus de la moitié en Afrique du Sud.

Le chiffre du nombre de contaminations ne reflète qu’une part du nombre réel de cas, de nombreux pays n’utilisant les tests que pour le traçage ou ne disposant pas de ressources suffisantes pour mener de larges campagnes de dépistage.