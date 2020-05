Coronavirus dans le monde : l'Europe respire, l'Amérique du Sud s'enlise

L’Union européenne dévoile mercredi son plan de relance économique tout en poursuivant son déconfinement face à l’épidémie de coronavirus, qui cède du terrain sur le Vieux Continent mais poursuit sa progression en Amérique du Sud.

Un pari à mille milliards d’euros : la Commission européenne précise mercredi son plan pour relancer les économies des 27 éprouvées par la pandémie qui a fait au moins 347.723 morts depuis son apparition en Chine en décembre.

Et si la situation semble se stabiliser en Europe, l’épidémie continue à faire des ravages en Amérique du Sud.

La propagation du coronavirus "s’accélère" au Brésil, au Pérou et au Chili, a prévenu mardi une agence régionale de l’Organisation mondiale de la santé, appelant ces pays à ne pas relâcher les mesures destinées à ralentir les contaminations.

"En Amérique du Sud, nous sommes particulièrement inquiets étant donné que le nombre de nouveaux cas enregistré la semaine dernière au Brésil est le plus haut sur une période de sept jours, depuis le début de la pandémie", a déclaré Carissa Etienne, directrice de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), basée à Washington.

Le Pérou a de son côté enregistré un nombre record de 5772 nouvelles contaminations au coronavirus en 24 heures, pour un total de près de 130.000, a annoncé mardi le ministère de la Santé.

Nouvel épicentre

Le nombre quotidien de nouvelles contaminations en Amérique latine a dépassé celui de l’Europe et des Etats-Unis, faisant du continent latino-américain "sans aucun doute" le nouvel épicentre de la pandémie, selon l’OPS.

Symbole de cette aggravation, le titre de la compagnie aérienne LATAM, la plus importante d’Amérique latine, a plongé mardi après sa déclaration de faillite aux Etats-Unis en raison des conséquences du Covid-19.

En revanche, pour le troisième jour d’affilée, les Etats-Unis ont déploré moins de 700 morts quotidiens du Covid-19, selon le comptage de l’université Johns Hopkins, qui fait référence, à 20h30 mardi (00h30 GMT mercredi).

En Europe, si le déconfinement se poursuit, on n’oublie pas non plus les morts. L’Espagne entame mercredi un deuil national de dix jours en mémoire des victimes du coronavirus, qui a tué plus de 27.000 personnes dans le pays.

A Bruxelles, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen présente mercredi un plan de relance très attendu, mais qui se heurte déjà aux oppositions entre pays du nord et du sud.

Plusieurs pays ont déjà annoncé leur propre plan de soutien à certains secteurs de leur économie, à l’instar de la France qui a promis mardi huit milliards d’euros pour sauver son industrie automobile.

