Coronavirus dans le monde : "l’épidémie s’accélère" dit l’OMS, mais le pic de mortalité semble passé, comment l’expliquer ?

Avec raison si l’on observe les graphiques de "Our world in data" , basés sur les chiffres officiels des offices de santé publique : on y voit très clairement que depuis le début de l’épidémie, le nombre total de nouveaux cas de coronavirus décelés ne cesse d’augmenter, avec seulement une période de stabilité entre mi-avril et début mai.

"L’épidémie de coronavirus s’accélère". Un constat qui peut paraître bizarre en Belgique, où on ne cesse de répéter que les chiffres baissent et que l’épidémie est sous contrôle, et pourtant Quasiment un jour sur deux, ce titre de dépêche est repris dans les médias du monde entier, sur base des rapports de l’OMS.

Comment l’expliquer alors que la courbe des cas est en pleine expansion ? Et cela signifie-t-il que l’on aurait atteint le "pic" de l’épidémie au niveau mondial ? A la deuxième question, il est très compliqué de répondre, mais plusieurs éléments expliquent par contre l’apparente contradiction entre les courbes :

1. Plus de tests

C’est un fait reconnu par l’ensemble des virologues et épidémiologistes : le nombre de personnes qui ont effectivement contracté le Covid-19 est très largement supérieur aux chiffres officiels. Et ce pour une raison très simple : comme de nombreux contaminés restent asymptomatiques, il faudrait tester l’ensemble de la population.

Et donc quand Donald Trump attribue la flambée des cas aux Etats-Unis, et la succession de records de cas détectés au nombre de tests en augmentation… il n’a pas complètement tort. Il minimise certes une épidémie encore en pleine expansion dans certains Etats, mais scientifiquement, c’est exact : plus on fait de tests dans un pays, plus on découvre de cas. Et plus les tests sont faits largement, c’est-à-dire pas seulement pour les personnes qui présentent les symptômes de la maladie, plus on va découvrir de cas, mais qui ne seront pas tous nécessairement graves, et a fortiori mortels.

Tous les instituts de santé publique ne donnent pas cette information, mais il suffit de regarder l’évolution du nombre de personnes testées quotidiennement dans deux grands pays comme l’Inde et les USA pour se convaincre que ce dépistage prend de plus en plus d’ampleur à l’échelle mondiale.