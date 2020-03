Coronavirus dans le monde ce samedi 21 mars : les mesures de confinement se généralisent

275.452. C’est le nombre de cas positifs au cas du coronavirus ce samedi selon la carte qui fait référence de la Johns Jopkins University. On compte également 11.402 personnes décédées dont plus de 4000 en Italie, qui compte désormais plus de morts que la Chine.

Le virus continue de se propager à travers le monde. Et pour endiguer ce phénomène, de plus en plus d’Etats se décident pour les mesures de confinement.

En Europe, foyer de la pandémie

L’Europe est désormais le continent du monde le plus touché par le virus.

Alors que l’Italie, pays le plus sévèrement touché, renforce les mesures de confinement et les prolonger au-delà du 3 avril, plusieurs pays tergiversent.

En Belgique, on compte, ce samedi, 30 décès supplémentaires ce qui fait grimper le bilan à 67 et plus de 1000 personnes hospitalisées. Les appels au confinement se multiplient, et le pays a fermé ses frontières.

En Allemagne, la décision ou non de mettre le pays à l’arrêt sera prise ce week-end, elle dépendra du comportement de la population. Le pays compte 19.848 personnes contaminées et 68 décès.

Au Royaume-Uni, si Boris Johnson privilégiait la stratégie de l’immunité collective, il semble faire volte-face après de nombreux nouveaux cas. Le pays a déjà fermé des pubs, restaurants, cinémas et salles de sport.

La Lituanie compte ce samedi son premier décès. Le pays enregistre 69 cas de contamination.

En Amérique du nord

Au Etats-Unis, un collaborateur de Mike Pence, le vice-président des Etats-Unis, homme fort de la lutte contre le coronavirus, a été testé positif au Covid-19. Après la Californie, plusieurs Etats, dont la ville qui ne dort jamais, New York, se sont mis à l’arrêt.

En Amérique du sud

La Colombie se prépare à passer à des mesures de confinement généralisé à l’ensemble du territoire.

En Asie

A Singapour, dont le système de santé est particulièrement performant, on déplore les deux premiers décès et 385 cas de Covid-19.

En Chine, on semble voir le bout du tunnel. En douceur et par endroits, les activités reprennent. Le gouvernement a annoncé la reprise de 89% des infrastructures majeures et l’exploitation des ressources naturelles ont repris leur activité, en dehors de Hubei.

En Iran, le bilan s’alourdit également. On compte désormais 1556 morts, soit une centaine de plus que la veille, et 20.610 cas de contamination confirmés, a annoncé samedi un responsable du ministère de la Santé.

