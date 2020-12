Coronavirus dans le monde ce dimanche : le bilan s'aggrave aux Etats-Unis, en Corée du Sud et plusieurs pays européens sont inquiets

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

L'Allemagne a décrété dimanche un confinement partiel, de mercredi jusqu'au 10 janvier, avec la fermeture annoncée par la chancelière Angela Merkel des commerces "non-essentiels", des écoles et crèches. La pandémie "est hors de contrôle", selon le dirigeant de la Bavière, Markus Söder.

En Suisse, le directeur de l'hôpital de Zurich réclame des mesures nationales plus strictes face à l'évolution exponentielle de la pandémie, demandant la mise à l'arrêt du pays, rapporte la SonntagsZeitung dimanche. Un constat qui fait écho à une lettre envoyée au ministre de la Santé par les cinq hôpitaux universitaires de Bâle, Berne, Zurich, Lausanne et Genève.

La Corée du Sud n'est plus un modèle

La Corée du Sud, longtemps érigée en modèle de gestion de la crise sanitaire, a fait état dimanche de 1.030 nouveaux cas, un record suite auquel le président Moon Jae-in a présenté ses excuses sur Facebook.

Aux Etats-Unis, c'est le week-end de tous les records

Alors que le vaccin Pfizer-BioNTech commence dimanche à être expédié vers les hôpitaux et les centres de vaccination américains, le pays enregistre un bilan de plus en plus lourd. Selon l'AFP, les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 297.843 décès. Désormais, le pays compte plus de 16 millions de contaminations.

La pandémie a fait au moins 1.605.583 million de morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce dimanche.