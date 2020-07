Coronavirus dans le monde ce 4 juillet : nouveau record d'infections aux États-Unis

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Plus de 522.000 morts

La pandémie a fait au moins 522.246 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 19H00 GMT.

Plus de 10.922.300 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 129.405 décès. Suivent le Brésil (61.884), le Royaume-Uni (44.131), l'Italie (34.833) et la France (29.893).

Les États-Unis ont enregistré vendredi 57.683 nouvelles infections dues au coronavirus, selon le comptage à 20h30 locales de l'université Johns Hopkins qui fait référence, un niveau record depuis le début de la pandémie.À la veille de la fête nationale américaine, le pays a aussi recensé 728 nouveaux décès dus au Covid-19, selon la même source, portant le nombre total de morts à 129.405.