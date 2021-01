Coronavirus dans le monde ce 14 janvier : les variants se répandent, l'OMS se réunit en urgence

Le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se penche jeudi sur les nouveaux variants du coronavirus, qui inquiètent les autorités dans le monde, où la lutte contre le regain de la pandémie s'intensifie à coups de confinements, couvre-feux et campagnes de vaccination.

La résurgence du virus frappe aussi la Chine, qui avait largement maîtrisé l'épidémie mais a recensé jeudi son premier décès dû au Covid-19 depuis mai dernier.

Particulièrement contagieux, les variants britannique et sud-africain du coronavirus essaiment: le nombre de pays et territoires où se trouve le variant repéré initialement en Grande-Bretagne s'élève à 50 et il est de 20 pour le variant identifié en Afrique du Sud, estime l'OMS pour laquelle cette évaluation est probablement sous-estimée.

Et une troisième mutation, originaire de l'Amazonie brésilienne et dont le Japon a annoncé dimanche la découverte, est analysée et pourrait impacter la réponse immunitaire, selon l'OMS qui évoque "un variant inquiétant".

Pour discuter notamment de ces variants - l'un des sujets qui "nécessitent un débat urgent" - le comité d'experts de l'OMS, qui se retrouve normalement tous les trois mois, a été convoqué avec deux semaines d'avance. Des recommandations pour l'OMS et les pays membres seront publiées à l'issue de la réunion jeudi, précise un communiqué de l'organisation publié mercredi à Genève.

Enquêteurs en Chine

Une nouvelle vague de contaminations frappe un peu partout dans le monde.

La Chine, où l'épidémie était apparue fin 2019, a rapporté jeudi le premier décès depuis huit mois dû au coronavirus. Il a été enregistré dans la province du Hebei, où plusieurs villes ont été dernièrement soumises à un confinement après l'apparition de foyers de contaminations. Les autorités sanitaires chinoises ont fait état de 138 nouvelles contaminations, bilan quotidien le plus élevé depuis mars.

Ce nouveau décès intervient alors qu'une équipe d'experts de l'OMS est arrivée jeudi dans le pays, à Wuhan (centre) où le virus a pour la première fois été signalé fin 2019.

Composée de 10 scientifiques de différentes nationalités, elle sera chargée de remonter aux origines du Covid-19, dès que sera écoulée la quarantaine de deux semaines à laquelle sont soumis les experts sitôt leur arrivée.

En Asie toujours, le Japon a étendu mercredi son état d'urgence, déjà en place sur Tokyo et sa grande banlieue, à sept départements supplémentaires, avec notamment une fermeture en soirée des bars et restaurants.

Royaume-Uni sous pression

Confronté à la pire flambée de cas et au pire bilan en Europe avec près de 85.000 morts, le Royaume-Uni, reconfiné en raison de la propagation d'un variant plus contagieux du virus, a enregistré mercredi 1.564 décès, le pire bilan quotidien depuis le début de la pandémie.

Sur le continent, c'est le Portugal qui s'est résolu à un nouveau confinement général à partir de vendredi, alors que le virus s'y propage de manière accélérée avec plus de 10.500 nouveaux cas en une journée mercredi parmi ses 10 millions d'habitants.

Dans l'Espagne voisine, avec près de 39.000 nouveaux cas enregistrés mercredi, c'est une situation de "risque extrême", selon les mots de Carolina Darias, ministre de la Politique territoriale.

Alors qu'en Italie le gouvernement a annoncé son intention de prolonger l'état d'urgence jusqu'au 30 avril, la France retient son souffle: de nouvelles mesures seront dévoilées jeudi pour faire face à la hausse des contaminations (plus de 23.000 enregistrées mercredi) et à la propagation du nouveau variant britannique.

De son côté, la Tunisie se reconfine pour quatre jours, de jeudi à dimanche pour ralentir la propagation du Covid-19 qui a atteint des records, entraînant une situation "très dangereuse" selon les autorités sanitaires.

Et en Afrique australe, le Mozambique a annoncé mercredi un renforcement des mesures de restrictions sanitaires en raison d'une hausse du nombre de contaminations.