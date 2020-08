Coronavirus dans le monde : bientôt aussi à Paris et Amsterdam, le masque obligatoire gagne du terrain en Europe

L'usage obligatoire du masque gagne rapidement du terrain dans les villes d'Europe face au coronavirus, notamment en France, menacée d'une reprise incontrôlée de l'épidémie, alors que le monde s'approche de la barre des 700.000 morts.

Dès mercredi, le masque sera obligatoire même à l'extérieur dans les zones les plus fréquentées de Toulouse, dans le sud-ouest de la France.

Il en sera très prochainement de même à Paris et dans d'autres villes, ont annoncé les autorités.

Une mesure similaire entre en vigueur mercredi dans le célèbre Quartier Rouge d'Amsterdam et dans les quartiers commerçants de Rotterdam (Pays-Bas).

Le virus a tué plus de 211.000 personnes sur le seul continent européen selon un bilan réalisé mardi par l'AFP, sur un total de 694.805 morts dans le monde depuis fin décembre.

La nervosité semble gagner le gouvernement français alors que l'instance scientifique qui le guide juge "hautement probable qu'une seconde vague épidémique soit observée à l'automne ou l'hiver".

"Le virus circule de façon plus active, avec une perte accentuée des mesures de distanciation et des mesures barrières : l'équilibre est fragile et nous pouvons basculer à tout moment dans un scénario moins contrôlé comme en Espagne par exemple", a mis en garde le Conseil scientifique mardi.

Le gouvernement irlandais a pour sa part décidé de repousser la dernière phase de son déconfinement, qui comprend notamment la réouverture de tous les pubs, ainsi que celle des bars et hôtels. L'Irlande a également décidé de rendre obligatoires le port du masque dans les magasins et centres commerciaux à partir du 10 août.

"Efforts acharnés"

Aux Etats-Unis, le président Donald Trump s'est une nouvelle fois voulu résolument optimiste, affirmant que "certains indicateurs montrent que nos efforts acharnés pour contenir le virus fonctionnent très bien en fait, surtout pour protéger les personnes les plus vulnérables".

Le pays a toutefois enregistré 1.302 nouveaux décès liés au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, selon le dernier comptage de l'université Johns Hopkins. Le total s'établit désormais à plus 156.000 morts.

Le Brésil, deuxième pays le plus touché au monde, compte désormais près de 96.000 morts. L'Argentine a de son côté annoncé des chiffres records de 168 décès et 6.792 infections au cours des 24 dernières heures, selon le ministère de la Santé. Le Pérou a franchi mardi la barre des 20.000 décès et ses hôpitaux sont saturés.

Aux Philippines, plus de 27 millions de personnes à Manille et dans quatre provinces voisines, soit environ le quart de la population de l'archipel, ont été reconfinées mardi avec à peine 24 heures de préavis.