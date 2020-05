Coronavirus: Dacian Cioloș, un eurodéputé roumain, a traversé l'Europe avec sa voiture en pleine pandémie

Au moment où les déplacements entre pays européens sont encore interdits ou très limités, Dacian Cioloș, un eurodéputé roumain, vient de rallier Bucarest à Bruxelles en voiture. Après 7 semaines de confinement chez lui, Datchan Ciolos devait revenir travailler au Parlement européen pour préparer la prochaine session plénière prévue le 13 mai prochain. Il a filmé son voyage pour le raconter sur Facebook.

2200 km en une vingtaine d’heures

Pour rejoindre Bruxelles, l’ancien commissaire européen à l’agriculture a parcouru 2200 km en une vingtaine d’heures. Le début de son roadtrip nous emmène sur les routes de Roumanie où l’eurodéputé et son chauffeur empruntent nationales et tronçons d’autoroute pour atteindre la frontière hongroise. Se dessine alors à l’horizon une longue file de voitures. Des centaines de conducteurs attendent de passer les contrôles douaniers. L’eurodéputé se munit de ses autorisations et de beaucoup de patience.