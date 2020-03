Coronavirus: Chypre annonce ses deux premiers cas, tous les pays de l'UE touchés

Chypre a indiqué lundi avoir enregistré ses deux premiers cas de personnes atteintes par le nouveau coronavirus, une annonce qui signifie que l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne sont désormais touchés par l'épidémie.

"Le ministre de la Santé, M. Constantinos Ioannou, effectuera une déclaration à la presse sur les deux premiers cas confirmés de coronavirus", à 18H00 locales (17H00 heure belge), a indiqué dans un message le bureau des médias et de l'information (PIO) de l'île méditerranéenne. Alors que plusieurs médiaux locaux avaient fait état peu de temps auparavant de ces deux premiers cas, les autorités chypriotes n'ont fourni aucune autre indication, dans l'attente du point de presse du ministre. Selon le site internet de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Chypre était le seul pays parmi les 27 membres de l'UE à ne pas avoir encore recensé de cas sur son sol. L'annonce du bureau des médias et de l'information concerne uniquement la République de Chypre, seule reconnue par la communauté internationale et membre de l'Union européenne depuis 2004. Elle contrôle les deux tiers sud de l'île, tandis que la Turquie occupe depuis 1974 le tiers nord, où a été proclamée la République turque de Chypre-nord (RTCN).