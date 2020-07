Coronavirus: ces étudiants qui doivent renoncer à leur séjour à l'étranger

"Je m’y attendais, mais c’est décevant. Même si les cours se font à distance, avec le décalage horaire, ce n’est pas possible et rentrer sur le territoire canadien est difficile". Pas de chance pour elle, car son Erasmus au Royaume-Uni avait déjà été écourté à cause du Covid ces derniers mois derniers.

Et que dire des étudiants qui sont déjà sur place et que l’on renvoie chez eux ? C’est le cas de la fille de Fabienne, étudiante est aux USA en sport-études de tennis, elle est désormais priée de quitter le territoire. Elle risque de perdre sa bourse, et le montant qu’elle a payé pour son kot déjà loué pour toute l’année prochaine. Les Etats-Unis n’accordent plus de visa aux étudiants étrangers si leur université opte pour les cours en ligne. Une décision controversée, attaquée en justice par les prestigieuses Harvard ou MIT qui parlent de chaos.