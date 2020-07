Coronavirus : ces chefs d’État qui ne veulent pas porter le masque

Un look qui ne semble pourtant pas l’encourager à le porter plus souvent et surtout à le rendre obligatoire. Alors que le nombre de cas aux États-Unis explose, le président continue d’ignorer le spectaculaire rebond de l’épidémie qui assombrit l’été des Américains.

Depuis le début de la crise, le président américain tient des positions parfois ambiguës sur les politiques à mener dans la lutte contre le coronavirus. Même en ce qui concerne les masques, même si Donald Trump semble faire marche arrière ces derniers jours, il reste un fervent réfractaire à porter le masque dans les événements publics. Le président assure qu’il possède un masque comme on peut l’entendre dans une vidéo dévoilée par Sky News . Dans celle-ci, Donald Trump affirme même qu’il se trouve " plus beau avec un masque ".

Un événement où de nombreux observateurs se demandent si le président portera enfin un masque en public pour donner l’exemple comme le réclament nombre d’élus et personnalités, y compris dans son propre camp et surtout sa propre famille.

Le chef d’État brésilien continue de ne pas porter le masque tout en prenant des bains de foules durant lesquels il n’hésite pas à prendre des enfants dans ses bras et continue à remettre en cause les mesures de confinement prises par les gouverneurs des États brésiliens.

Plus près de chez nous en Biélorussie, le président de " la dernière dictature d’Europe " fait lui aussi de la résistance. Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 26 ans, ne cesse de minimiser la crise. Au mois d’avril alors que toute l’Europe souffrait de l’épidémie, aucune mesure sanitaire n’a été prise en Biélorussie pour lutter contre le Covid-19. Le président s’est contenté de r ecommander le sauna, un verre de vodka par jour et des travaux dans les champs, en tracteur, comme remèdes efficaces contre le coronavirus.

L’économie d’abord

Les raisons qui poussent ces hommes d’État à agir de la sorte sont multiples, pour Marc Lits, professeur émérite à l’UCLouvain et spécialiste en communication et politique, le port du masque est devenu un enjeu politique : " La question du port du masque est presque devenue l’emblème que la division entre ceux qui recommandent de suivre toutes les mesures sanitaires et ceux qui essaient de minimiser la situation et qui affirment que tout rentrera dans l’ordre naturellement et qu’il ne faut pas surévaluer cette pandémie. Trump et Bolsonaro font partie de cette dernière catégorie. Ils optent pour l’économie plutôt que pour la santé, et c’est là le vrai révélateur de cette posture. Il y a un aspect économique ".

Il ajoute : " Il y a aussi le fait que Trump et Bolsonaro ont toujours adopté une posture populiste. Or cette question du port du masque est aussi parfois un combat entre la base et les élites Et ces élites sont assimilées aux experts scientifiques ".

Pour Marc Lits, la dimension nationaliste joue aussi : " C’est une façon d’affirmer que nous sommes forts, nous le peuple et nous n’avons pas besoin de tous ces conseils car nous sommes au-dessus de cela. Et on atteint même parfois une dimension religieuse ou mystique où certains affirment qu’ils ont Dieu avec eux et donc qu’ils n’ont pas besoin de la Science pour vaincre la pandémie. C’est donc aussi une forme d’obscurantisme ".