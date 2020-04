Coronavirus: avec plus de cent cas positifs sur l'USS Roosevelt dans le Pacifique, l'armée américaine face à un sérieux dilemne

L'immobilisation du porte-avions nucléaire américain USS Theodore Roosevelt, en proie à une contamination galopante au coronavirus dans le Pacifique, illustre les difficultés de l'armée américaine à poursuivre ses opérations pendant la pandémie, malgré les assurances de ses dirigeants.

L'US Navy se prépare à évacuer la plus grande partie de l'équipage du Theodore Roosevelt, un porte-avions nucléaire immobilisé à Guam depuis le 28 mars, peu après la découverte de trois cas de Covid-19 à bord.

En quelques jours, le nombre de cas a atteint "moins d'une centaine", selon un responsable militaire. Ce qui n'est pas étonnant pour un équipage de plus de 4.000 personnes partageant un espace limité, avec des dortoirs pour les marins, et des chambrées de trois couchettes pour les officiers, seuls les plus hauts gradés bénéficiant d'une cabine individuelle.

L'idée est de placer les marins malades ou testés positifs en quarantaine sur la grande base navale américaine de Guam, qui abrite plusieurs milliers de marins et leurs familles, et ceux qui ne sont pas atteints par le coronavirus dans des hôtels de l'île.

L'exercice s'avère difficile, l'île de Guam cherchant à protéger sa population et la Navy voulant maintenir la sécurité de l'imposant navire militaire, des avions qu'il transporte et du réacteur nucléaire qui assure sa propulsion, afin de le garder opérationnel.

"Le plan à ce stade est de retirer le plus de monde possible du Teddy Roosevelt, tout en sachant que nous devons laisser un certain nombre de gens à bord pour assurer des fonctions de surveillance et maintenir le navire en état de marche", a expliqué mercredi le vice-amiral John Menoni, commandant régional de l'US Navy, au cours d'une conférence de presse à Guam.