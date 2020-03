Coronavirus: avec 26.747 cas, les Etats-Unis sont désormais le 3e pays le plus touché au monde

D'après la carte en temps réel de l'université John Hopkins, qui fait office de référence, on compte désormais 26.747 cas aux Etats-Unis et 94 personnes décédées des suites du virus. Le pays est désormais le 3e a être le plus touché juste derrière la Chine et l'Italie.

Si au début, Donald Trump semblait prendre à la légère le coronavirus, il a désormais décrété l'état d'urgence, et plusieurs Etats ont imposé des mesures de confinement.

